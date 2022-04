Literaturtage Steyr: Bachmann-Preisträger Ferdinand Schmalz eröffnet

Der gebürtige Grazer Schmalz liest zu Eröffnung am 3. Juni im Innenhof des historischen Rathauses Steyr aus seinem Debütroman "Mein Lieblingstier heißt Winter". Mit einer Literatur-Performance im Museum Arbeitswelt ist an jenem Abend auch der Wiener Hirschl zu erleben. Am Abschlusstag widmen Paul Skrepek und Wolfgang Vincenz Wizlsperger ihre szenische Lesung mit Schlagzeug "aus da dintn" bei einer literarisch-musikalischen Matinée dem Dialektdichter H. C. Artmann.

Das ausführliche Programm finden Sie auf der Homepage der Literaturtage Steyr.