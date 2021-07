Ferdinand Schmalz: Ob das Rehragout sprechen kann, ist unwichtig

Doktor Schauer möchte in der Tiefkühltruhe sterben.

Er hat Krebs, er will lieber schon heute am Abend ... Doktor Schauer hat nur die Bitte: Der Tiefkühlmann, also gewissermaßen der „Bofrost-Fahrer“, der ihm immer Rehragout gebracht hat, der möge ihn, wenn er gefroren ist, mit dem Tiefkühlwagen abholen, damit ja niemand glaubt, es sei ein Unfall gewesen, er habe sich irrtümlich eingeschlossen, als ihm heiß war ... Tiefkühlmann Franz Schlicht soll ihn abholen und die Leiche in einem Park absetzen.

Wenn er auftaut, wird ihn ein Fußgänger entdecken und die Polizei rufen, und was dann geschieht, ist dem Doktor Schauer ziemlich egal.