Lisbeth hinter den Spiegeln

Das erste Mal stellte sie 1975 gemeinsam mit ihrem Vater, dem Grafiker Reinhold Zwerger, aus. Er war es auch, der sie zur Karriere ermutigte. Sie sei eine schlechte Schülerin gewesen, erinnert sie sich. "Das Malen und Zeichnen war das, mit dem ich Erfolg hatte. In der Schule und daheim. Mein Vater und meine Mutter waren beide sehr kunstinteressiert und haben mich unterstützt. Malen und Zeichnen war das Einzige, das mir wirklich Freude gemacht hat. Meine Eltern haben wahrgenommen, dass ich an der Schule verzweifelte und scheiterte. Ich hab das Gymnasium abgebrochen und sie haben mich in die Angewandte gesteckt. Ich bin ihnen ewig dankbar für diese Entscheidung."

Schon an der Angewandten hat Zwerger am liebsten illustriert. Das sei nicht besonders geschätzt worden: "Da wurde immer die sogenannte reine Kunst gewünscht, was ich gemacht habe, war ihnen irgendwie zu minder. Aber ich hab’s trotzdem gemacht, weil ich nicht anders konnte und wollte."