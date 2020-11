Linzer Landestheater bleibt zumindest bis 20. Dezember zu

Am Wochenende gab es, so eine Presseerklärung des Landestheaters Linz, "mehrere mediale Aussagen von Spitzenpolitikern, dass Theater und Konzerthäuser noch nicht wieder geöffnet werden". Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte zudem, dass – so leid es ihm tue – die Sport- und Freizeiteinrichtungen nicht Teil des ersten Öffnungsschrittes sein würden. Dazu zählen auch alle Kultureinrichtungen.

Das Landestheater Linz hat daher reagiert: Es wird, nach Abstimmung mit dem Land Oberösterreich, vorerst für die Zeit vom Montag, 7. Dezember, bis zum Sonntag, 20. Dezember, alle Vorstellungen und Veranstaltungen vor Publikum aus dem Spielplan nehmen.

Für Ersatztermine brauche es, so das Theater, "eine möglichst belastbare Planungssicherheit seitens der Bundesregierung, wann Theater und Konzerthäuser in Österreich wieder vor Publikum spielen werden dürfen".