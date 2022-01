Lilli Hollein: MAK-Show - mit Verzicht auf den Telefonjoker

Das Büro von Lilli Hollein befindet sich einen Stock höher. Dominant ist ein cooler Schreibtisch aus den 70er-Jahren von Robert Maria Stieg. An der Wand in Richtung Westen hängt ein Triptychon der Uhr des Westbahnhofs von Anna Jermolaewa: Auf zwei Fotos stehen die Zeiger waagrecht und bieten vielen Tauben Platz; kurz vor fünf allerdings kann sich auf der Spitze gerade einmal ein Vogel niederlassen. Im rechten Winkel dazu ließ Lilli Hollein eine ziemlich schwere Collage von Andreas Fogarasi montieren: Sie besteht aus Marmor- und Steinplatten des ehemaligen Südbahnhofs.

KURIER: Sie wollten näher bei Ihrem Team sein?

Lilli Hollein: Ich verstehe, wenn man mitten in den Sammlungssälen residieren will. Aber ich finde das nicht mehr zeitgemäß. Ich habe daher den wirklich tollen Raum für das Publikum geöffnet: Er bietet mir die Möglichkeit, die Gegenwart mitten im Gebäude zu zeigen, nicht nur in der Galerie im Untergeschoß. Ich finde es richtig, dort zu sitzen, wo die Menschen sind, mit denen ich zusammenarbeite. Ich glaube daran, dass ein Gespräch in der Kaffeeküche wichtig für die Atmosphäre ist – und auch eine Effizienz hat. Wie Sie sehen: Auch dieses Büro ist groß genug für Besprechungen.

Das Sofa von Franz West hinter mir könnte auch im Belvedere, im Mumok oder im Möbelmuseum stehen. Wie grenzt sich das MAK von den anderen Museen ab?

Das West-Sofa ist ein gutes Beispiel angewandter Kunst, daher gibt es auch mehrere in unserer Säulenhalle. Das MAK ist das interdisziplinärste aller Bundesmuseen: Aufgrund unserer Sammlungen sind hier angewandte Kunst und Gegenwartskunst, Design, Architektur und Grafik versammelt. Als wesentlicher Faktor wird die digitale Kunst hinzukommen. Denn als Museum für angewandte Kunst interessiert uns auch der virtuelle Raum. Ein Beispiel: Was lange Zeit als Rendering dazu gedient hat, Architekturideen zu illustrieren, wird immer mehr zu einer eigenen künstlerischen Äußerung.

Aber gibt es eine Abgrenzung? Ab 9. März zeigen Sie in der MAK-Galerie die Fotoausstellung „Chernobyl Safari“ von Anna Jermolaewa. Die würde ich eher im Kunst Haus Wien vermuten, das sich auf Foto und Umwelt-Themen spezialisiert hat.

Ich schätze Anna Jermolaewa, wie Sie hier an der Wand sehen. Und die Galerie war lange Zeit ausschließlich dem Thema Klimawandel gewidmet. Ich sehe diese Ausstellung daher – wie schon die Installation „There will be! People! On the Sun! Soon!“ der Designerin Johanna Pichlbauer, die bis 13. Februar läuft – als eine Überleitung hin zu weiteren Schwerpunkten, ohne das wichtige Klimathema dabei auszulassen.