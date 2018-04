Der Mann fürs Große: Max Hollein übernimmt Metropolitan Museum

Erst vor zwei Jahren hat Max Hollein seinen Job als Direktor des Städel Museums, der Schirn Kunsthalle und des Liebieghauses in Frankfurt hinter sich gelassen, um die „Fine Arts Museums of San Francisco“ zu übernehmen.

Nun ist ihm ein noch gewaltigerer Sprung gelungen: Das Metropolitan Museum in New York, dessen Leitung der 1969 in Wien Geborene im August übernimmt, ist das größte Museum der USA und eines der größten weltweit. Nur der Pariser Louvre zählt mehr Besucher.

Auch in der Qualität und Vielfalt seiner Sammlungen ist das Museum, das heute drei Standorte in Manhattan bespielt, Weltspitze: Die Leitung des „Met“ sei ein „Angebot, das man nicht ablehnen kann“, sagte Hollein gegenüber Ö1.

Gerüchteweise war er schon einmal, 2008, für den Posten im Gespräch gewesen. Damals entschied man sich für Thomas Campbell, den hauseigenen Kurator für Tapisserien.