Auf unserem weiteren Weg berichtet der studierte Textildesigner über viele Künstlerprojekte in der Umgebung, verweist auf Besonderheiten in den Gassen und legt Wert darauf, keinen Weg zwei Mal zu gehen. „Lieber am Rückweg auf der anderen Straßenseite gehen – dann sieht man mehr.“ Wie etwa eine Häuserfassade, die mit aufwendigen Fisch-Motiven dekoriert ist und deshalb unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die ganze Stadt ist Design. Mit Blick auf die neugotische St. Brigitta Kirche besuchen wir als nächstes das offene Klubhaus „Design in Gesellschaft“. In einem pittoresken Innenhof hinter der lauten Engerthstraße haben sich elf junge Designer unterschiedlicher Disziplinen zusammengetan und leisten Großes. Während hier Renovierungsarbeiten und Ausstellungsvorbereitungen in vollem Gange sind, werden wir sehr erfreut und vor allem stolz von den Mitgliedern durch ihre Räumlichkeiten geführt. Jeder legt hier Hand an, damit zu Festivalbeginn für die Besucher alles fertig und herzeigbar ist.