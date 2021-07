MAK-Direktor Thun-Hohenstein: "Wir brauchen die Künste fürs Klima“

Aber es braucht doch noch viel mehr.

Es wird nicht ohne die Unternehmen gehen – es werden viele grüne Arbeitsplätze geschaffen, und die müssen langfristig durch Unternehmertum gesichert werden. Gerade in Österreich, mit den vielen Klein- und Mittelbetrieben, haben wir große Chancen.

Und dann gibt es noch den Konsumenten. Sein Geld umweltbewusst und klimakritisch einzusetzen, wird aber gerne als Hobby reicher Bobos abgetan.

Das ist ein Problem. Es geht nicht nur um Konsumentscheidungen, es geht darum, sich als Person für Klimaschutz einzubringen. Indem man sich im Freundeskreis, im beruflichen Umfeld dafür einsetzt. All das setzt aber voraus, dass man ein Grundverständnis hat, worum es geht. Führen wir keine Verzichtsdiskussion, sondern ergreifen wir die enorme Chance der Gestaltung und Mitgestaltung. Und da braucht es viele Projekte, um dies den Menschen zu vermitteln.

Ein Problem ist, dass der Klimawandel Thema im Kulturkampf geworden ist, irgendwo bei der Genderdiskussion oder der Migrationsdebatte angesiedelt. Er wird von vielen einfach nur aus politischer Überzeugung abgetan.

Diese Einstellungen können verändert werden. Vergleichen wir es mit dem Rauchen. Da gab es einen gewaltigen Kulturwandel, auch in Österreich, wo wir ja leider unter den letzten waren. Wer will heute noch in einem Restaurant sitzen, das verraucht ist? In einer ähnlichen Weise werden wir uns beim Klimaschutz in fünf Jahren darüber wundern, wie manche so uneinsichtig sein konnten. Sich für Klimaschönheit einzusetzen, bringt Lebensqualität. Aber es braucht Mut und leider auch Tempo.

Und es braucht die ganze Welt. Da fällt oft das Argument, dass die Europäer sich eh nicht anstrengen müssen, weil China oder Indien ohnehin nicht mitziehen und man von Klimaschutz nur wirtschaftliche Nachteile hätte.

Klimaschutz bringt auch große wirtschaftliche Chancen! Davon abgesehen haben die Europäer fast 200 Jahre Industrialisierung hinter sich, durch die sie für einen Gutteil der historisch gewachsenen Treibhausgase verantwortlich sind. Jetzt müssen sie mit bestem Beispiel vorangehen. Und wir brauchen dringend die Beteiligung aller – mit welcher Berechtigung sollen sich hier die Europäer zurücklehnen und ihren Lebensstil weiter zelebrieren, der sich Jahrzehnte in eine falsche Richtung entwickelt hat?

Was kann die Vienna Biennale da bewegen?

In der MAK-Ausstellung „Climate Care“ sieht man zu Beginn ein Werk von Thomas Bayrle zu Greta Thunberg. Die Fridays-For-Future-Generation ist da und wird bleiben. Die Biennale will positive Aufbruchsstimmung vermitteln und präsentiert ein Ideenfeuerwerk, eine geballte Ladung Zukunft. Die Projekte aller Biennale-Partner eröffnen neue Dimensionen und zeigen, was möglich ist. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir wollen daher die Vorstellungskraft der Menschen beflügeln und sie zum Handeln motivieren.