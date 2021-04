Lilli Hollein kommt – und Johanna Rachinger möchte bleiben

Viele hätten es gerne gesehen, wenn Max Hollein, der Direktor des Metropolitan Museum of Art in New York, mit der Leitung des Kunsthistorischen Museums beauftragt worden wäre. Doch die Rückholung des erfolgreichen Managers scheiterte.

Aber der Sohn des Architekten Hans Hollein hat auch eine drei Jahre jüngere, unglaublich dynamische, erfrischend quirlige Schwester. Und wenn die Spatzen auf den Dächern nicht irren (das ist so gut wie ausgeschlossen), wird eben Karoline Hollein, genannt Lilli, ein Bundesmuseum leiten: das MAK.