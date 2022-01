Lichtkünstlerin Brigitte Kowanz 64-jährig gestorben

Die prägende österreichische Lichtkünstlerin Brigitte Kowanz ist tot. Sie starb 64-jährig, bestätigte ihr Sohn Adrian Kowanz dem KURIER. Die Künstlerin hatte ihm zufolge seit längerem mit einer Krebserkrankung gekämpft, sich aber "nie davon unterkriegen lassen" und bis zuletzt gearbeitet.

Kowanz, eine zentrale Figur des heimischen Kunstgeschehens seit den 1980er Jahren, hatte Österreich 2017 gemeinsam mit Erwin Wurm auf der Venedig-Biennale verterten. 2009 wurde sie mit dem Großen Österreichischen Staatspreis gewürdigt.

Kowanz wurde am 13. April 1957 in Wien geboren und studierte von 1975 bis 1980 an der Hochschule (nunmehr: Universität) für angewandte Kunst. Seit 1997 hat sie dort eine Professur für Medienkunst/Medienübergreifende Kunst inne. Bereits 1984 wurden Arbeiten von ihr auf der Biennale in Venedig ausgestellt. Ihr besonderes Interesse gilt Raumbildern und Lichtinstallationen sowie Interventionen im architektonischen Bereich.

Licht wird dabei als Transportmedium von codierter Information verwendet, Zahlenreihen, Morsezeichen oder sprachliche Wandlungen finden sich darin. Damit wird die Wahrnehmung des Raumes und der Blick auf scheinbar alltägliche Dinge hinterfragt.

Solo-Ausstellungen hatte Kowanz u.a. in Eindhoven, München, Venedig, Berlin und Brüssel, weiters waren ihre Werke Teil zahlreicher Gruppen-Schauen. Interventionen im architektonischen Bereich gestaltete sie u.a. in der Arbeiterkammer in Linz, im Museum Liaunig (Neuhaus) sowie am Max Planck Institut für molekulare Biomedizin (Münster). Unter dem Titel „Now I see“ widmete ihr das mumok im Jahr 2010 eine umfassende Personale, die u.a. einen 450 Quadratmeter großer Spiegelsaal mit Lichtobjekten umfasste. Auch an der Fassade des Jüdischen Museums Wien gestaltete sie ein Lichtzeichen, zuletzt gestaltete sie die "Libelle" auf dem Dach des Leopold Museums.

Kowanz' Arbeiten verdeutlichen, dass „der Diskurs über Malerei und Farbe entgegen dem herrschenden Zeitgeist buchstäblich im Licht konzeptueller und medienbezogener Überlegungen geführt werden konnte“, schrieb Kurator Rainer Fuchs in einem Text zur „Sprache des Lichts“, der auf der Homepage der Künstlerin zu finden ist. „Malerei und Farbe verknüpfte sie mit dem Phänomen des künstlichen Lichts, das im Zeitalter der neuen Medientechnologien längst als das eigentliche Trägermedium für Bilder und Botschaften fungierte.“