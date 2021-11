Installation von Brigitte Kowanz: Die Zeit im Spiegel

Kowanz, die seit mehr als 30 Jahren im Bereich der Lichtkunst und raumbezogener Kunst arbeitet, studierte an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. 2017 gestaltete sie gemeinsam mit Erwin Wurm den österreichischen Pavillon der 57. Biennale in Venedig. Auch für ander ikonischen Installationen zeichnet die Wienerin verantwortlich: Etwa die MQ Libelle, die Beleuchtung der Arkaden im Museum für Geschichte in Graz oder die kürzlich eröffnete Lichtinstallation in Münster.