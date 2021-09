SOHO Studios: Kunstraum für alle in Ottakring

Dass gerade hier, im Gemeindebau, Platz für die Kunst geschaffen wurde, ist historisch konsequent, wie Architekt Kurt Smetana weiß: „Kultur hatte seit jeher einen hohen Stellenwert im Sandleitenhof. Als größter Gemeindebau des Roten Wien wurde er von 1924 bis 1928 als „Stadt in der Stadt“ errichtet und so konzipiert, dass hier eine Infrastruktur für alle Lebensbereiche und Altersgruppen geschaffen wurde: Arbeiten, wohnen, einkaufen, Bildung, Spiel, Ruhezonen – alles zu Fuß erreichbar.“ Jahrelanger Leerstand in Teilen der Anlage führten nun dazu, dass sich der Verein SOHO in Ottakring hier angesiedelt hat.