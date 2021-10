Design der Woche: Trinkbecher mit poetischer Botschaft

Das Unperfekte perfektioniert hat Keramikkünstlerin und Poetin Claude Leeb. Die Niederösterreicherin vereint in ihrer Kunst ihre größten Passionen, wie sie erzählt: „Die Faszination an meinem Handwerk, an Poesie und am geschriebenen Wort bilden die Grundlagen meiner keramischen Arbeiten. So entstehen mit großer Sorgfalt und Leidenschaft Steinzeuggefäße, mit eingravierten Gedichten in Sgraffito Technik, die zum Lesen, Innehalten und Sinnieren einladen.“ Die Gefäße bestechen nicht nur durch ihre individuelle Form, die „Perfectly Imperfect Cups“ vermitteln auch eine Botschaft: „Was auch immer dir das Leben zuspielt, mache das Beste daraus – oder wie Samuel Beckett es beschreibt: Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better.“ So auch der Anspruch der Industrieviertlerin. Die Trinkbecher aus Steinzeugkeramik mit Gedichten und Texten, die das Scheitern thematisieren, kosten je € 40,- und sind über www.claudeceramics.at erhältlich.

Die Künstlerin bei der Arbeit erleben und vor Ort einkaufen geht übrigens auch: Im Zuge der „Tage der offenen Ateliers“ in Niederösterreich am 16. und 17. Oktober. Mehr als tausend Künstlerinnen und Künstler gewähren im Zuge dessen Einblicke in ihr Schaffen und ihr Handwerk. Alle Infos und Adressen: www.tagederoffenenateliers.at