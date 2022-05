Leopold Museum entdeckt verschollen geglaubtes Schiele-Gemälde

Das Leopold Museum legt nun eine "Schiele Collection" auf, bei der Sammler über die Plattform "LaCollection" in Kooperation mit der Österreichischen Post zertifizierte Kopien in verschiedenen Auflagen erwerben können: Als "Ultra Rare" werden die Werke Tote Mutter I, 1910", das Selbstporträt mit Lampionfrüchten, 1912" und das Bildnis Wally Neuzil, 1912 zu Preisen von 100.000 Euro aufgelegt. Hier kommt nur ein NFT auf den Markt, ein zweites bleibt in Museumsbesitz. Die weiteren Abstufungen heißen "Super Rares" (Edition 10 Stück, 10.000 Euro) und "Rares" (100 Stück, 499 Euro). Zur Kompensation des beim NFT-Handel entstehenden C02-Ausstoßes fließt ein Teil des Erlöses in Klimaprojekte.

Onkel am Klavier

Das wiederentdeckte Gemälde Leopold Czihaczek am Klavier, 1907 wird als „Special Rare“ um 999 Euro zu erwerben sein. Das Bild war bislang nur über Vorstudien und das Foto eines Raumes, in dem das Bild an der Wand hängt. Leopold Czihaczek war Schieles Vormund gewesen. Von ihm ging das Werk an einen Gustav Huber über und blieb auch danach in österreichischem Privatbesitz. Laut Auskunft von Melanie Schuster, der älteren Schwester Egon Schieles, an Rudolf Leopold waren Gustav Huber und Leopold Czihaczek über den Vater Hubers miteinander bekannt gewesen.