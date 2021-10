Lediglich vier Bewerbungen für das Haus der Geschichte

Im Gespräch mit dem KURIER berichtet sie erfreut, dass die ÖNB dieser Tage zur frauen- und familienfreundlichsten Institution in der Kategorie „Öffentlich-rechtliche Unternehmen“ gekürt wurde. Und das Literaturarchiv erwarb um 213.000 Euro den Vorlass von Marlene Streeruwitz. In 120 Archivboxen findet sich das gesamte bisherige Schaffen der 1950 in Baden geborenen Autorin. Die Übernahme des enormen Nachlasses der Anfang Juni gestorbenen Friederike Mayröcker (200+ Umzugskisten) wird Mitte November abgeschlossen sein.