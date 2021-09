Wer Visionen hat, sollte in die Nationalbibliothek gehen

Ziel sind Entdeckungen in den ÖNB-Beständen, die nur durch automatisierten Datenbergbau großen Maßstabs gemacht werden können: So viel, wie der Computer, können Menschen gar nicht lesen.

Doch der Computer kann vom Menschen noch lernen: Ebenfalls am Plan stehen Projekte der Bürger-Wissenschaft (wo Freiwillige etwa Handschriften entziffern und transkribieren).

Es geht ums Vernetzen, ums Digitale, um Zusammenarbeit, um Wissen vor Ort und von der Ferne. „Für alle Menschen, die mehr wissen wollen“, sagt Rachinger. Die schauen, wenn sie zu Besuch kommen (2019 waren es 900.000), vielleicht auch im Haus der Geschichte vorbei: „Das wird sicher nicht zugesperrt“, sagt Rachinger.

Nicht aufgesperrt wurde der in der vorigen Vision erhoffte Tiefspeicher am Heldenplatz. Stattdessen lagern in einer Außenstelle Bücher, die bereits digitalisiert wurden. Denn die müssen nicht per Lastwagen hin- und herverschafft werden: Auch Klimaschutz ist Teil der Vision.