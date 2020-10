Leaving Neverland: Jacksons "Kunstsammlung" wird versteigert

Dass Jackson im Peter-Pan-Mythos eine Parallele zu seinem Leben sah und sich selbst als Kind gerierte, das nie erwachsen werden wollte, findet in der großen Zahl von Statuetten ihren Widerhall, die entweder direkt Figuren aus der Peter-Pan-Geschichte zeigen oder aber spielende Kinder darstellen. Parallel dazu fanden sich in Jacksons Skulpturenpark Repliken von Büsten römischer Kaiser oder eine Bronzegruppe, die sich "Follow the Leader" (Folge dem Anführer) nennt: Das Thema einer nie gelebten und posthum konstruierten Kindheit vermischt mit einer überhöhten Selbstinszenierung lässt sich in Jacksons Werk auch anderswo finden, hier ist es in Bronze gegossen.