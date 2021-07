Léa Seydoux und Tilda Swinton in Cannes: Sensation und Sekundenschlaf

hatte für eine temporäre Sperrung des Festivalzentrums gesorgt.

Das diesjährige Filmfestival im Cannes, vom üblichen Mai in den heurigen Juli verschoben, verlief zwischen Euphorie und Angst. Die anfängliche Freude, endlich wieder mit anderen Menschen zusammenzutreffen und gemeinsam ins Kino gehen zu können, wich ziemlich schnell einer großen Unbehaglichkeit. Daran war vor allem die Festivalleitung schuld, deren lässiger Umgang mit der Pandemie für Irritationen sorgte.

Besonders im Vergleich zu Venedig, das vergangenen Herbst sein Festival unter strengen Sicherheitsbedingungen erfolgreich durchgeführt hatte, schnitt Cannes denkbar schlecht ab.

In den riesigen Kinosälen, vollgefüllt mit Besuchern, die keinerlei 3-G-Regeln nachweisen mussten und die Maskenpflicht nicht immer allzu Ernst nahmen, kam es zu Streitereien unter Journalisten. Nachdem es das Saalpersonal vernachlässigte, Säumige an ihre Maskenpflicht zu erinnern, mussten besorgte Besucher selbst den Maskensheriff spielen. Es spielten sich unerfreuliche Szenen ab, in denen Leute ihre Plätze wechselten, weil ihre Nachbarn den Mundschutz verweigerten.

Cannes-Chef Thierry Fremaux war anzumerken, dass er sein Festival durchpeitschen wollte, koste es, was es wolle. So hatte man andauernd das leise Gefühl, ungewollt an einer riesigen Corona-Party teilzunehmen.