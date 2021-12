Lady Gaga in "House of Gucci": Einfach wie eine Hauskatze

„House of Gucci“ erzählt die mäandernde Ehe- und Familiengeschichte der Guccis über mehrere Jahrzehnte hinweg – von der ersten Liebe bis zur Ermordung Maurizio Guccis in Mailand im Frühling 1995: „Das war eine ziemliche Herausforderung“, gibt Lady Gaga, mittlerweile 35 Jahre alt, unumwunden zu: „Allein, dass ich als 22-jährige durchgehen soll, ist eigentlich schon ziemlich lächerlich. Danke, Ridley!“ Um den Überblick über die wechselnden Frisuren zu behalten, die Gaga als Reggiani zu unterschiedlichen Zeitpunkten trägt, wurde ihr Trailer mit Szenenfotos zugepflastert. So konnte man immer überprüfen, in welcher Szene sie welchen Look zu tragen hatte: „Wir besaßen 15 Perücken, die exakt so aussahen wie Patrizias jeweiliger Haarstil. Wir haben sogar die gleichen Färbemittel für die Haare benutzt, die man damals verwendet hat. Alles war punktgenau. Manchmal musste ich in der Früh eine Szene drehen, in der Patrizia Anfang 40 ist, kurz darauf eine, in der sie 25 ist. Aber weil wir alles so akkurat dokumentierten, war ich immer bestens vorbereitet.“