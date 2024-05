"La clemenza di Tito" in Salzburg: So war die Mozart-Premiere

Für den kanadischen Regisseur, der bei den Sommerfestspielen in Salzburg auch den "Jedermann" inszenieren wird, war es - nachvollziehbarerweise - bei "La clemenza di Tito" völlig klar: Das Werk, 1791 uraufgeführt und zur Krönung Leopolds II. zum König von Böhmen komponiert, muss in der Jetzt-Zeit spielen. Die Themen Macht, deren Ausübung, Milde versus Unterdrückung, Vertrauen, Intrigen im Hintergrund sind topaktuell. Vielleicht spielt die Liebe, die bei Mozart noch so wichtig war, in diesem Kontext heute eine geringere Rolle. Nennen wir es halt stattdessen Sexualität, der Umgang damit ist der Macht nicht fremd.

Robert Carsen lässt die Geschichte, in der Sesto einen Anschlag aufs Kapitol (Achtung, aufs römische!) plant und Titus, aufgehetzt von Vitellia, ermorden lassen will, in Senatsräumen spielen, im Büro des Regierungschefs, in den Gängen davor. "House of cards" lässt grüßen, die wirklich Bösen sind da wie dort in der zweiten Reihe. Der Anschlag wird mit Bildern vom Sturm aufs Kapitol in Washington im Jahr 2021, zu dem Donald Trump seine Unterstützer angestachelt hatte, unterlegt. Und man sieht das aufgehetzte Volk im Heiligtum der Demokratie wüten.

An die Macht will solcherart vor allem Vitellia kommen. Sie setzt ihre Reize ein, völlig antifeministisch heutzutage, besticht Securitys, becirct Sesto und schafft es am Ende, selbst den Thron zu übernehmen und Titus, der sie eigentlich ehelichen wollte, ermorden zu lassen. Dass eine solche skrupellose Frau hier optisch an Giorgia Meloni erinnert, wird kein Zufall sein.