Salzburger Festspiele: Entscheidung noch diese Woche

Markus Hinterhäuser ist seit Oktober 2016 künstlerischer Leiter der Festspiele. Im Mai 2019 wurde sein Vertrag vom Kuratorium bis einschließlich September 2026 verlängert. Ob der Pianist, der am 30. März seinen 66. Geburtstag gefeiert hat, weiter auf der Intendantenklaviatur spielen will, ist nicht bekannt. Aus „Kuratoriumskreisen“ will die APA allerdings von dessen Bewerbung erfahren haben. Angeblich, so wurde dem KURIER zugetragen, strebe Hinterhäuser eine dreijährige Verlängerung seines Vertrags an. Er begründe dies mit bereits in die Wege geleiteten Projekten für die Zeit nach 2026.

An der Intendanz interessiert sei Ex-Staatsoperndirektor Dominique Meyer, bis 2025 Intendant der Scala in Mailand; der Dirigent Franz Welser-Möst würde sich gerne künstlerisch mehr einbringen. Auch Matthias Naske, Chef des Wiener Konzerthauses, Serge Dorny, Intendant der Bayerischen Staatsoper in München, und Pierre Audi werden genannt. Doch keiner dieser honorigen Persönlichkeiten ist unter 60. Da könne man gleich bei Markus Hinterhäuser bleiben, so hört man aus Salzburg.