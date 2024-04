Salzburger Festspiele: Intendant Markus Hinterhäuser wiederbestellt

Markus Hinterhäuser bleibt bis 2031 Intendant der Salzburger Festspiele. Es gäbe eine "beiderseitige Auflösungsmöglichkeit zum 30. 09.2029", hieß es in einer Aussendung des Kuratoriums. Der Intendant habe sich im Hearing der Kandidatinnen und Kandidaten eindeutig durchgesetzt.

In den kommenden Jahren werden wir vor allem wegen der Renovierung und Erweiterung der Festspielhäuser vor eminenten Herausforderungen stehen; unser Anspruch an höchste Qualität bleibt davon selbstverständlich unberührt“, so der wiederbestellte Intendant der Salzburger Festspiele.