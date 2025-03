Kunstmesse TEFAF: Kein antiquierter Blick auf Antiquitäten

Während Debatten um das Erbe des Kolonialismus und die tief verwurzelte Exotisierung des „Anderen“ die zeitgenössische Kunstwelt seit Jahren in Atem halten, schienen diese Themen vor der TEFAF lange Zeit Halt zu machen. Auf der in ihrer Eleganz und Exklusivität herausragenden Kunstmesse, die heuer bis zum 20. März im niederländischen Maastricht läuft, sieht man neben Altmeistergemälden und modernen Klassikern auch Überbleibsel aus dem Orientalismus-Kult des 19. Jahrhunderts und schwarze Figuren, mit denen Künstler einst ihr Ideal des „Edlen Wilden“ verwirklichten.

Generationenwechsel

Doch wenn die TEFAF schon nicht für „Wokeness“ bekannt ist, steht ihr Businessmodell doch permanent in Diskussion. Alte Kunst hatte es zuletzt schwer am Markt, zugleich ist ein großer Vermögenstransfer im Gange: Bis 2030, schrieb die Kunstmarkt-Analystin Clare McAndrew in ihrem jüngsten Bericht im Auftrag der Messe Art Basel, würden allein jene Personen, die über mehr als 50 Millionen Dollar Vermögen verfügen, mehr als 6 Billionen Dollar vererben oder spenden.

Laut einer Umfrage, die McAndrews unter einer Gruppe Superreicher durchführte, hatte dieser Personenkreis bisher bis zu 25 % des Vermögens in Kunst investiert. Zahlreiche Expertisen sagen, dass die Folgegeneration das nun nicht mehr tut – und die ererbten Gemälde und Porzellane lieber loswird, um sich sozial oder ökologisch zu engagieren.