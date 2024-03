Kunstmesse TEFAF: Wo Kunst keine Mogelpackung ist

Ob das Bild einen Käufer findet, ist nicht gesagt – es erhält jedenfalls viel Aufmerksamkeit und hat einen eigenen Bodyguard am Messestand: Wassily Kandinskys „Ansicht von Murnau II“ (1910) ist das teuerste Werk, das heuer auf der Kunstmesse TEFAF in Maastricht ausgestellt ist. Wobei Händlerin Jennifer Landau auf KURIER-Anfrage nur nebulös einen Preis „oberhalb von 50 Millionen US-Dollar“ bestätigt – „denn so viel haben wir dafür bezahlt“.

Vor einem Jahr war das Werk bei Sotheby’s um 37,2 Millionen Pfund – damals rund 45 Mio. US-$ – ersteigert worden. Dem vorangegangen war eine Restitution aus dem Van Abbe-Museum in Eindhoven an die Erben des jüdischen Berliner Industriellenpaares Siegbert und Johanna Stern – Ersterer starb 1935, Letztere wurde 1944 in Auschwitz ermordet.