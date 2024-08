Als sich die "Fremden" nicht mehr damit begnügten, exotisch zu sein

Es ist bereits die zweite Ausstellung, die das Institut basierend auf den Beständen der Sammlung von Emma und Felix von Luschan auf die Beine gestellt hat. Die Bilderbestände dieser österreichischen Forscher, laut Institutsleiterin Monika Faber die größte private Sammlung ihrer Art, wurde lange Zeit am Department für Evolutionäre Anthropologie in Wien aufbewahrt und im Zuge einer Kooperation mit dem privaten Institut nach und nach aufgearbeitet.

Die beiden eingangs erwähnten Maori Wiremu Toetoe Tumohe und Hemara Rerehau Te Whanonga etwa kamen an Bord der Fregatte „Novara“, die mit einer Weltumsegelung 1859 die Spitze von Österreichs globalen Forschungs-Ambitionen darstellte, nach Wien. An der k.u.k. Hof-und Staatsdruckerei konnten sie das Druckerhandwerk lernen, der Erzählung nach war auch ihr Gastgeber in Ottakring, ein gewisser Herr Zimmerl, am kulturellen Austausch und am Erlernen der Maori-Sprache interessiert.

Als sie nach Neuseeland zurückkehrten, wünschten sie sich eine Druckerpresse als Abschiedsgeschenk: Sie nutzten diese, um eine antikolonialistische Zeitung in Maori-Sprache herauszugeben, die allerdings von den britischen Machthabern bald wieder eingestellt wurde.