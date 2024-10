Gaumenfreuden und Fleischwunden in der Kunsthalle Wien

Während sich immer mehr Menschen zum Filmschauen auf ihre Couch zurückziehen, beschwört Diego Marcon das Kino im Museum. In der Kunsthalle Wien wird der italienische (Film-)Künstler nun erstmals auch in Österreich in einer Einzelausstellung präsentiert (bis 2. 2. 2025).

Im Film- und Kunstbereich erfolgreich

Tatsächlich reüssieren die Arbeiten des 1985 in der Lombardei geborenen Künstlers im internationalen Kunstbetrieb ebenso wie auf Filmfestivals. Es ist das Vokabular des Kinos, für das sich Marcon in seinen oft sinistren Kurzfilmen interessiert. Dabei rekombiniert er nicht nur die narrativen Elemente von Filmgenres wie Melodram oder Horror, sondern verbindet sie zudem mit Spezialeffekten wie Computeranimation und Robotik.