"Das Unheimliche" lauert in der Kunst - und im Freud Museum

Eine von Gregory Crewdson inszenierte Esstisch-Szene bebildert das Eindringen des Unheimlichen ganz direkt - und bildet die Klammer zur Werkschau des Künstlers in der Albertina. Eine Reihe von Figuren, die der Künstler Markus Schinwald zu bestimmten Zeiten per Seilzug in Bewegung versetzen lässt, spielen auf ein Merkmal des Unheimlichen an, das Freud auch konstatierte: Die Frage, ob ein bestimmter Körper belebt oder unbelebt sei, vermag die Verunsicherung zu erzeugen, die im Gruseln mündet.