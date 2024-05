Gefrorene Filme und Symbol-Sandwiches: Albertina zeigt Gregory Crewdson

Das Ergebnis nennt Crewdson „Single-Frame Movies“, also Kinofilme, die aus nur einem Bild bestehen. Eine bislang nie gezeigte Bandbreite davon zeigt die Albertina nun in einer kolossalen Werkschau, die Crewdsons gesamtes Schaffen seit den 1980er Jahren abbildet: Denn der Fotograf hat dem Museum ein Konvolut von 182 Werken als Schenkung überlassen. Davor hatte Joel Sternfeld, einst Crewdsons Lehrer und in mancher Hinsicht sein Vorläufer, Ähnliches getan.

Heutige Serienjunkies werden unweigerlich an den Netflix-Hit „Stranger Things“ denken müssen, wenn sie die Badezimmer-Szene aus Crewdsons Serie „Twilight“ (1998-2002) sehen: Ein junger Mann greift hier durch den Abfluss einer Dusche in eine ungewisses Darunter, in das der Protagonist freilich nicht blicken kann – das Publikum sieht es sehr wohl und weiß, dass in diesem Dahinter meist Monster lauern.

Es ist definitiv eine der Ausstellungen des Jahres, nicht nur ihrer spektakulären Bilder und ihres Umfangs wegen: In der Post-Lockdown-Ära, im Vorfeld der Wahlen in den USA und vor dem Hintergrund KI-generierter Bilder und großer Umbrüche im Film- und Streamingsektor kommt sie auch zur richtigen Zeit. Denn Crewdsons Inszenierungen sind nicht nur Resonanzräume für seelische und soziale Zustände (Psychoanalytiker und Kulturtheoretiker lieben ihn): Sie dienen auch als Echokammern für populäre Bildvorräte, saugen sie an und geben sie durch ein Prisma gebrochen wieder zurück.

Überhaupt spielt Crewdson virtuos damit, Betrachterinnen und Betrachter in seine Welten einzubinden: In der 1996/’97 entstandenen Serie „Hover“ („Schweben“) weist er ihnen einen erhöhten Standpunkt zu; in dem kurz vor der Pandemie entstandenen Reihe „An Eclipse of Moths“ und dem jüngsten Werkblock „Eveningside“ – ein Schwarzweiß-Porträt einer eher imaginierten als realen Kleinstadt – gastiert das Publikum ungefragt in einer Szenerie, in der vereinzelte Personen mit sich allein gelassen scheinen.

Unheimliche Begegnungen

In den Serien „Beneath The Roses“ (2003-2008), „Cathedral of the Pines” (2013/14) wiederum wird man – oft durch Fenster-Durchblicke oder unlogische Spiegelungen im Bild – Zeuge von etwas, das sich eben erst zugetragen hat oder sich zutragen könnte. Der Umstand, dass dies eben kein Film ist, das Bild sich nicht bewegt, steigert die Beklemmung nur noch.