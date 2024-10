Skulpturen, Kälber und digitale Gedächtnisse: Die Welt der Aleksandra Domanović

Der Film, selbst Monument einer überdrehten Identitätssuche, läuft nun im Untergeschoß der Kunsthalle Wien im MQ – als Referenzpunkt für das Werk, das die 1981 in Novi Sad geborene, an der Wiener „Angewandten“ ausgebildete Künstlerin seither geschaffen hat. Es ist deutlich komplexer, vielgestaltiger und in mancher Hinsicht auch „hipper“ geworden, zumal Domanović zwischenzeitlich der sogenannten „Post-Internet Art“ zugerechnet wurde.

„Turbo Sculpture“ hieß das Video, mit dem sich Aleksandra Domanović 2009 nachhaltig im Gedächtnis verankerte: In einer Art Doku hielt die Künstlerin darin fest, wie nach dem Zerfall Jugoslawiens an vielen Orten Denkmäler für Filmstars wie Bruce Lee oder Politiker wie George W. Bush aus dem Boden wuchsen.

Doch das Thema der Identitätssuche, der Monumentalität und der Frage, was in welcher Form erinnert werden soll, zieht sich durch. Da ist der Film „From yu to me“, der sich mit der Internetdomäne „.yu“ beschäftigt, die von zwei Informatikerinnen initiiert und betreut wurde.

Meilensteine ... wovon?

Um technische Errungenschaften von Frauen geht es auch in dem Wandtext „The Future Was At Her Fingertips“, der „Meilensteine“ einer Entwicklung aneinanderreiht – und die Frage aufwirft, was so einen Meilenstein eigentlich ausmacht.