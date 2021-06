Kunstbiennale Venedig 2022 lässt die "Milch der Träume" fließen

"The Milk of Dreams", die Milch der Träume: So lautet das Motto der Kunstbiennale von Venedig, die 2022 - ein Jahr später als ursprünglich geplant - in der Lagunenstadt über die Bühne gehen wird. Im Kern leitet das Motto die so genannte Internationale Ausstellung, die von der Chefkuratorin Cecilia Alemani zusammengestellt wird und in der Kunstwelt stets als ein Gradmesser aktueller Entwicklungen wahrgenommen wird. Ob und wie sich die einzelnen Länderbeiträge, die in verschiedenen Pavillons am Biennale-Gelände und verteilt über die Stadt präsentiert werden, daran orientieren, variiert erfahrungsgemäß stark.

Alemani bezieht sich mit dem Titel "The Milk of Dreams" auf ein Buch der Surrealistin Leonora Carrington, die in den 1950ern in Mexiko lebte und dort einen wahren Kosmos an Mischwesen ersann, die sie teils auf Wände, teils in ein Notizbuch zeichnete, dem sie später eben jenen Namen gab.

Mischwesen

Das Verschwimmen der Grenzen von menschlichen und nichtmenschlichen Wesen ist demgemäß ein zentrales Thema, mit dem sich Künstler und Künstlerinnen heute wieder vermehrt auseinandersetzen: "Die Ausstellung ergab sich aus vielen Gesprächen mit Kunstschaffenden, die im Lauf der letzten Monate stattfanden", schreibt Alemani in ihrem Statement (Übersetzung des Autors, Anm.)."Die Fragen, die immer wieder auftauchten, erfassen einen Moment in der Geschichte, in dem das Überleben unserer Gattung bedroht scheint. Sie fassen aber auch Zweifel an den Wissenschaften, den Künsten und den Mythen unserer Zeit zusammen: Wie ändert sich die Definition des Menschen, was macht das Leben aus, was unterscheidet Tiere, Pflanzen, Menschen und nichtmenschliche Wesen? Was ist unsere Verantwortung gegenüber dem Planeten, gegenüber anderen Menschen und gegenüber den anderen Organismen, mit denen wir leben? Und wie würde das Leben ohne uns aussehen?