Kunst und PolitiK: Das Museum im Büro

mumok-Direktorin Karola Kraus, die die aktuelle Auswahl fürs BKA traf, betont, dass die Restaurierungsabteilung des Museums die Bedingungen am Ausstellungsort und den Zustand der Werke prüfe. Die ausgewählten Künstlerinnen und Künstler wurden zudem informiert.

Ein Mitspracherecht, welches Werk in welchem Kontext hängt, haben Kunstschaffende sonst kaum. Manche ziehen es daher vor, Werke im Eigentum zu behalten und selbst zu verleihen – so etwa Erwin Wurm, der für das von den SP-Kulturministern Ostermayer und Drozda genutzte Palais Dietrichstein einen knallroten „Wandpullover“ stricken ließ. Wurm erhielt die Leihgabe zurück. Heute residiert FP-Vizekanzler Strache in den Räumen.