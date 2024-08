Mit ihrem Ehemann begründete Elisabeth Leopold eine der bedeutendsten Sammlungen der Wiener Moderne

Die Grande Dame des heimischen Kunstbetriebs starb am Dienstagabend, teilten die Familie und das Leopold Museum am Mittwoch mit. An der Seite ihres 2010 verstorbenen Ehemanns Rudolf hatte sie eine der bedeutendsten Sammlungen der Wiener Moderne aufgebaut, die seit 2001 im Leopold Museum bestaunt werden kann - zumindest in Teilen.