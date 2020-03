Kulturabsagen wegen CoV: "Es kann sein, dass es länger dauert"

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek ( Grüne) hat für heute Mittag Vertreter der Kulturszene zum Runden Tisch eingeladen, um die Folgen der starken Einschränkungen durch das Coronavirus zu diskutieren. "Es ist klar, dass diese Gesundheitskrise auch den Kunst- und Kulturbereich massiv betrifft", sagte sie am Freitagvormittag bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der neuen NHM-Leitung.

Es sei "eine schwierige Zeit, eine herausfordernde", es werde aber auch "eine Zeit nach Corona" geben. "Wir werden dieses Virus auch besiegen!" Einzelne Künstler, die in existenzielle Notlagen kämen, könnten sich an den Unterstützungsfonds der Künstler-Sozialversicherung wenden, die derzeitigen Maßnahmen seien mit Sicherheit ein "unvorhergesehenes Ereignis" im Sinne der dortigen Regelungen. Was die zu erwartenden großen Einnahmeausfälle der Institutionen angehe, verwies sie auf bereits getroffene Unterstützungsmaßnahmen für Klein- und Mittelbetriebe sowie laufende Gespräche in der Regierung. "Der Ernst der Lage ist uns bewusst. Es wird Schritt für Schritt weitere Maßnahmen geben."

Darauf angesprochen, dass im Ausland Kulturinstitutionen verstärkt bis nach Ostern schließen würden, in Österreich sich die Kulturbranche aber im Augenblick auf eine Wiedereröffnung am 3. April abends einstelle, sagte die Staatssekretärin: "Es kann durchaus sein, dass es länger dauert."