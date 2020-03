Coronavirus: Die Kulturszene wappnet sich

Die Kulturszene, die vom Coronavirus flächendeckend geschädigt ist, rüstet sich für die Monate ohne Einnahmen. Kunst- und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek ( Grüne) hat für Freitagmittag zu einem Runden Tisch eingeladen, um die Folgen der starken Einschränkungen zu diskutieren.

Fonds der Sozialversicherung hilft

Einzelne Künstler, die in existenzielle Notlagen kämen, könnten sich an den Unterstützungsfonds der Künstler-Sozialversicherung wenden, die derzeitigen Maßnahmen seien mit Sicherheit ein „unvorhergesehenes Ereignis“ im Sinne der dortigen Regelungen. Was die zu erwartenden großen Einnahmeausfälle der Institutionen angehe, verwies sie auf bereits getroffene Unterstützungsmaßnahmen für Klein- und Mittelbetriebe sowie laufende Gespräche in der Regierung. „Der Ernst der Lage ist uns bewusst. Es wird Schritt für Schritt weitere Maßnahmen geben“, so Lunacek.