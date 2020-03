Frank Spilker von Die Sterne: Loslassen beim Kartoffelschälen

Mit Plattenverkäufen lässt sich kaum noch Geld verdienen. Sie sind Vorstand des Verbands „Unabhängiger Musikunternehmen“. Wie sehen Sie die Entwicklungen im Musikbereich?

Erstaunlich ist, dass man gleichzeitig hört, dass die Fans durch die Abo-Modelle im Streaming mehr Geld für Musik ausgeben würden als früher. Es geht jetzt darum, dass sich die Tech-Giganten nicht den Großteil dieses Geldes sichern und genug davon bei den Künstlern ankommt, die die weitaus schlechtere Verhandlungsposition haben. Vor allem sollten sie nicht von Rechteinhabern zu reinen Dienstleistern degradiert werden.

Streamingplattformen bieten Unterhaltung um wenig Geld. Kaum noch jemand will für Nachrichten bezahlen. Ist die Gratisgesellschaft noch zu stoppen?

Was sicher nicht zu ändern ist, ist das Konsumentenverhalten: Bei zwei gleichwertigen Alternativen wird die günstigere gewählt. Attribute wie „hochwertig“ oder „seriös“ müssen sich jetzt neu beweisen, um wieder für ein einträgliches Geschäft zu sorgen. Ich finde das nicht nur negativ. Aber auch hier muss man eben sehen, wie groß der Machtunterschied zwischen den Tech-Giganten und den klassischen Medien ist. Was dabei herauskommen kann, hat man in der Affäre um Cambridge Analytics und die Wahl des amerikanischen Präsidenten gesehen. Mein neuer Song „Unterschiedlich subtil“ umschreibt das Problem.

Sie haben 2013 ihr ersten Roman „ Es interessiert mich nicht, aber das kann ich nicht beweisen“ vorgelegt. Wann gibt es ein neues Buch?

Ich arbeite gerade an meinem zweiten Hörspiel und entwickle meine Erzählkunst an der Schnittstelle zur Musik. Audiophiles Schreiben sozusagen. Wenn alles nach Plan läuft, kommt danach auch wieder ein Buch.

Info: Die Sterne spielen am 10. März in der Grelle Forelle in Wien ihr einziges Österreich-Konzert. An der Seite von Frank Spilker agieren Philipp Janzen, Phillip Tielsch, Dyan Valdes und Max Knoth.