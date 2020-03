Osterfestspiele Salzburg abgesagt, Geisterkonzert in Hamburg

Andere folgen nach: Die italienische Rocksängerin Gianna Nannini hat für den heutigen Donnerstag (16 Uhr) ein "virtuelles Konzert gegen Corona-Einsamkeit" angekündigt, das sie live aus ihrem Haus in Mailand über ihren Instagram-Account übertragen wird. Italien ist wegen der Ausbreitung des Coronavirus schon Sperrzone, doch auch in Deutschland und Österreich begrenzen Theater oder Konzerthallen bereits die Besucherzahlen oder sagen Großveranstaltungen ab.

So auch in Berlin. Der RBB will die Aufführung von Georges Bizets "Carmen" aus der Staatsoper Unter den Linden ebenfalls als Livestream zu den Menschen bringen. "Das ist das Fantastische an moderner Technologie", findet Blunt. "Wir bleiben in Verbindung über unsere Mobiltelefone. Wir sind in der Lage, solche Konzerte in Echtzeit zu übertragen. Es ist die Art, wie wir die Isolation überwinden können."

Auch Museen in OÖ schließen nun

Schwieriger wird des für Museen, ihre Inhalte in die Wohnzimmer zu tragen. Auch sie mussten weitestgehend ihre Pforten schließen. AmFreitag zieht auch Öberösterreich nach. In Linz stellen "im Gleichklang mit dem Land Oberösterreich" alle städtischen Museen ihren Betrieb ein, ab Montag folgt die Musikschule, informierte Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ) am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Die Linzer Volkshochschule setzt bis Ostern zudem die von ihr organisierten Kurse aus.

Das OÖ Landesmuseum mit Schlossmuseum, Landesgalerie, Biologiezentrum sowie allen Nebenstandorten, das OÖ Kulturquartier, das StifterHaus sowie Landesbibliothek und Landesarchiv bleiben bis auf weiteres für die Besucher geschlossen, entschied auch das Land.