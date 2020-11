Künstler Viktor Rogy: Der Eremit von gegenüber

Wie in Balzacs Geschichte „Das unbekannte Meisterwerk“ stellt sich auch die Frage, wie viel sich von jenem Gedankengebäude, das ein Kunstschaffender entwickelt, in greifbaren Werken manifestieren muss. In der Balzac-Geschichte ist das über Jahrzehnte entwickelte Meisterwerk am Ende nur ein Liniengewirr; auch von Rogy bleibt nicht enorm viel, wenngleich der Künstler u. a. mit einem Kirchenfenster in Villach und einigen öffentlichen Skulpturen (darunter eine an einem Highway in Vermont/USA) durchaus Dauerhaftes produziert hat.

Der materielle Nachlass Rogys lagert indes irgendwo in Klagenfurt und solle dringend gesichert und aufgearbeitet werden, findet Biograf Koch. Denn auch wenn der Künstler selbst die Reduktion in seiner Kunst stets vorangetrieben hatte – ein völliges Verschwinden in der Vergessenheit hätte der Glatzkopf, der an einem der unwahrscheinlichsten Orte Österreichs eine sehr spezielle Avantgarde entfachte, gewiss nicht verdient.

Wolfgang Koch:

„Jeden Tag Cowboy. Viktor Rogy, der Kunstrebell vom

Wörthersee“. Hollitzer Verlag, 556 Seiten. 40 Euro