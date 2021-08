Künstler Erwin Wurm steigt mit fettem Porsche in den NFT-Markt ein

Einatmen. Ausatmen. Und bloß nicht hyperventilieren.

Letzteres ist Kunstsammlern - und Vertretern der spekulierenden Zunft - zuletzt ja oft passiert, wenn von "NFTs" die Rede war: Die digitalen, mittels Blockchain-Technologie festgeschriebenen Echtheitszertifikate machen aus potenziell endlos kopierbaren Dingen Unikate, was - unter anderem - zahlreiche neue Optionen zum Handel mit digitaler Kunst ergibt.

Mit Erwin Wurm ist (nach Peter Kogler, dem Kollektiv Station Rose und weiteren Kunstschaffenden) der bislang international prominenteste Künstler aus Österreich in das Feld eingestiegen. Sein Werk "Breathe In, Breathe Out" - ein Video, in dem ein roter Porsche wie ein Germteig anschwillt und wieder schrumpft - zelebriert den 20. Jahrestag der "Fat Car"-Serie, eine jener Skulpturen, mit der Wurm international Popularität erlangte.