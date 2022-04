Kritik zu "Downton Abbey 2: Eine neue Ära": Britischer Adel zwischen Film und Riviera

In der Zwischenzeit sind einige Mitglieder der Familie Crawley auf einen Trip an die Côte d´Azur aufgebrochen, wo das Familienoberhaupt Lady Violet (die unverwüstliche Maggie Smith) von einem französischen Verehrer überraschend eine Villa geerbt hat. Während Cora (Elizabeth McGovern) und Robert Crawley (Hugh Bonneville) versuchen, hinter das Geheimnis der Erbschaft zu kommen, erleidet der wackere Carson (Jim Carter) in seiner voller Butler-Montur beinahe einen Hitzschlag.

Der routinierte Londoner Historien-Regisseur Simon Curtis („My Week With Marilyn“) unterspickt gekonnt britischen Snobismus mit unterkühltem Humor. Aufwallende Geigenklänge wechseln mit gepflegt-zungenfertigen Konversationen im opulenten Adelsambiente – natürlich immer vor spektakulärem Landschaftshintergrund. Nicht nur im traumschönen Südfrankreich, auch in Yorkshire scheint andauernd die Sonne und beleuchtet eine Welt, in der jeder seinen Platz kennt und liebt. Märchenhaft.

INFO: GB/USA 2022. 125 Min. Von Simon Curtis. Mit Michelle Dockerey, Hugh Bonneville.