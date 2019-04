Konzertkritik Soap&Skin: Die Magie der Erschütterung

Das ist aber nur einer der vielen magischen Momente in dem großartigen Konzert zum jüngsten Album „From Gas To Solid/You Are My Friend“. Seit 2012 hatte die Musikerin, die heute 29 Jahre alt wird, kein Album veröffentlicht, stattdessen Musik für Filme und Theaterprojekte geschrieben, Rollen als Schauspielerin angenommen und ein Kind bekommen. „From Gas To Solid/You Are My Friend“ gilt als ihr leichtestes und zartestes Album, weil es zwischen seelischer Not und düsterer Schwermut auch etwas Lebensmut vermittelt.