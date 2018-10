Neues Album von Soap&Skin: Momente voller Leichtigkeit

Mit „From Gas To Solid / You Are My Friend“ legt sie nun ihren dritten Longplayer vor. Sechs Jahre sind seit ihrem letzten Album „Narrow“ vergangen. In dieser Zeit hat sich einiges bei ihr angesammelt – textlich und musikalisch. „Daher habe ich auch wieder ein neues Album gesehen.“ Dafür musste sie sich aber erst einmal neu ordnen. Denn so weitermachen wie bisher, das wollte sie nicht. Loslassen, Selbstliebe, anderen und sich selbst verzeihen, das waren dabei die großen Themen.

Auf „From Gas To Solid ...“ werden sie in ein wärmendes Soundkostüm gesteckt. Soap&Skin setzt dabei auf ihre gerne in Moll gehaltenen Klaviermelodien, die mit gefühlsverstärkenden Streichern beladen werden und für Gänsehautmomente sorgen. Die dazu gelieferten elektronischen Beats verhalten sich unauffällig, schieben sich behutsam, etwas behäbig und oft schnaufend nach vorne. Im Hintergrund spielt sich dann noch allerhand ab: Es surrt, piept und knarrt gespenstisch, chorale Gesänge verhallen und das Glockenspiel tanzt im Kerzenlicht. Besonders schön wird es, wenn die Bläser zum Einsatz kommen, das Flügelhorn windschief geblasen wird („Foot Chamber“).