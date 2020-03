Konzerthaus-Chef wünscht sich Katastrophenfonds und "mehr Transparenz“

So weit, so schön. Dass es mit den Wiener Festwochen „derzeit keine Gespräche“ über das Musikfest gibt, kann Matthias Naske noch irgendwie verschmerzen. Was aber wirklich wehtut: „Ich denke an die vielen Künstlerinnen und Künstler, die so fabelhafte Musiker, aber keine so genannten Stars sind. Für sie ist die derzeitige Situation leider existenzbedrohend“, so Naske im KURIER-Gespräch. Und: „Als Dienstgeber versuche ich, unsere Mitarbeiter, die alles retten, was zu retten ist und einen hohen Grad an Selbstorganisationskraft haben, zu versorgen. Denn der Dienstgeber hat eine soziale Verantwortung – weit über das Kulturelle hinaus. Doch das Kulturelle muss auch bestehen bleiben.“

Naske weiter: „Am Schwächsten sind die freien Musiker, auf die muss man aufpassen.“ Daher: „Ich fände einen Kulturkatastrophenfonds sehr angemessen.“ Was das Konzerthaus betrifft: „Wir erleben eine unglaubliche Welle der Solidarität. Wir konnten viele Veranstaltungen auf freie Tage etwa im Herbst verschieben. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Anne-Sophie Mutter kommt, viele Orchester auch. Abgesagt ohne Alternativtermin ist das Gastspiel des San Francisco Symphony Orchestra mit Michael Tilson Thomas. Hier wird das Geld refundiert. Aber ich erlebe gerade, dass viele unserer Besucher den Preis der bereits gekauften Karten uns als eine Art von Spende schenken. Dafür danke!“