Kultur in Zeiten der Corona: Das wird man sich merken müssen

Wenn wir dann die Welt wieder vom Kopf auf die Füße stellen, dann werden wir das hoffentlich nicht überkonsequent machen. Man wird sich vieles merken müssen aus dieser Zeit, und ja: viel Gutes.

Man darf sich etwa ruhig jetzt immunisieren, zumindest für ein bisschen, gegen den prinzipiellen Dauergrant auf den ORF. Keine Sorge, wir werden weiter viel Kritikwürdiges dort finden – im Detail. Aber im Prinzip gibt er in Zukunft wohl weniger leicht politisches Kleingeld her.

Dasselbe gilt für die Kunst und die Kultur. Man kann das schon notieren, für später: Die Welle an Entgegenkommen, an Angebot und Nachfrage zwischen Künstlern und Publikum, an Zusammenhalt und Freundlichkeit, das ist nachhaltiger als das gegenseitige Zwicken, in das man im Beziehungsalltag zuletzt verfallen ist.