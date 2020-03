"Österreichischer Vorlesetag" heuer über YouTube - zum Mitmachen

Der "Österreichische Vorlesetag" wird zur Social-Media-Aktion: Am 26. März können alle Literaturinteressierten via YouTube "aus ihren Lieblingswerken vorlesen und sich vorlesen lassen – zu Hause, am Balkon und im Wohnzimmer", hieß es am Montag in einer Aussendung. Von 9 bis 18 Uhr gibt es jeweils im Stundentakt unter bit.ly/vorlesetag2020 kostenlos zugängliche Lesungen u.a. mit Erich Schleyer, Tarek Leitner und Barbara Karlich. Und jeder Interessierte kann selbst ein Video einschicken, auf dem er einen Text vorliest und der nach Prüfung in eine Vorlesebibliothek eingepflegt wird. Info unter https://vorlesetag.eu/.