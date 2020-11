Konzerthaus-Chef Naske: "Brauchen klare Perspektive für Dezember“

Denn, so Naske: „Man kann diese Betriebe nicht von heute auf morgen mit einem Klick wieder hochfahren. Wir haben im Dezember im Konzerthaus an die 1.000 Menschen, die auf künstlerischer Ebene von uns engagiert sind. Das ist ein hochkomplexes Geflecht aus Logistik und Verträgen. Und es macht einen großen Unterschied aus, ob ich etwa einem Dirigenten wie Christian Thielemann (er soll am 1. Dezember die Wiener Philharmoniker bei Anton Bruckners 3. Symphonie leiten, Anm.) zwei Wochen oder zwei Tage vorher sagen kann, ob und wie das Ganze stattfinden kann.“