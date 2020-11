Komponist Matthias Kranebitter: So klingt das tägliche Leben

von Susanne Zobl

Eine weibliche Computerstimme gibt auf Englisch Auftakt: „443 Hertz. Concert pitch continental European standard“, das ist der Kammerton, auf den Instrumente in einem Orchester in Europa gestimmt sind. So beginnt „Encyclopedia for pitch and deviation“ von Matthias Kranebitter.

Der 1980 geborene Wiener wurde mit dem renommierten „Erste Bank Kompositionspreis“ im Rahmen von Wien Modern geehrt. Das Preisträger-Konzert wurde Pandemie-bedingt ohne Live-Publikum im Mozart Saal des Wiener Konzerthauses aufgezeichnet. Der KURIER war dabei – selbstverständlich nicht, ohne vorher einen Antigen-Schnelltest zu absolvieren. Johannes Kalitzke dirigierte das Klangforum Wien und stellte Kranebitters Werk zwischen seine kurzweiligen „Werkmeister Harmonies. Lichtspielmusik für 12 Instrumente“, Friedrich Cerhas anregende „Mikrogramme WV 206 für Ensemble“ und Joanna Bailies „Symphony-Street-Souvenir“.