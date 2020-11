„Tönendes Licht“ im hell erleuchteten Stephansdom

Makellose Maßarbeit

Langs Musik aber mutet an, als würde sie nichts von jedwedem Ungemach wissen wollen. Sie berührt in makelloser Schönheit. Das ist Maßarbeit pur. Wenn sich die Töne in der Kathedrale Bahn brechen, von allen Seiten ineinander übergehen, mag das zuweilen an das erinnern, was man in der Schule vom „Goldenen Schnitt“ gelernt hat. Da hat jeder Ton seinen Platz, etwa wenn Streicher und Schlaginstrumente präzise ihr Klangnetz spinnen.

Da wird hörbar, warum dieser Komponist zu den spannendsten Tonsetzern der Gegenwart zählt. Man wähnt zu schreiten im weiten weichen Meer dieser Klänge wie Parsifal und Gurnemanz bei Wagner, nur bei Lang gilt: zum Raum wird hier die Musik.

TIPP: Nachzuhören im Stream auf www.wienmodern.at, ab Freitag, 20.11., 19.30 Uhr; Ö1 bringt einen Mitschnitt am 24. 11. um 23 Uhr