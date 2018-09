Zeitgenössische Musik: Wer soll sich das alles anhören?

Aber woran liegt es, dass es die Neue Musik selbst nach Ansicht eines ihrer größten Vorkämpfers auszusterben droht?

Zunächst an der Neuen Musik selbst. Sie schafft es nur in Ausnahmefällen, sich aus dem Elfenbeinturm zu bewegen. Eine der wichtigsten Komponenten von Musik generell, die Emotionalität, ist verloren gegangen. Es ist ihr auch der „Feind“ abhanden gekommen, das Establishment. Heute ist sie kein Revoluzzer mehr, sondern selbst geschützte Werkstätte.

Des Weiteren liegt der mutmaßliche Untergang an den ausgereizten kompositorischen Möglichkeiten. Nach Wagner (der im Opernbereich sämtliche Felder selbstherrlich belegt hat) und nach Schönberg (der traditionelle Strukturen genial überwunden hat) waren wirkliche Innovationen kaum noch möglich. Ein neues Feld bot immerhin die Elektronik – eines der größten historischen Verdienste Neuer Musik.

Ebenfalls schuld sind jene Intendanten, die nicht einmal versucht haben, der Neuen Musik den ihr vor einigen Jahren noch gebührenden Raum zu geben.

Das Publikum ist nicht schuld am Untergang, aber dennoch der wichtigste Faktor. Es gelingt nur in Ausnahmefällen, eine breite Masse anzusprechen, die meisten Konzerte sind wie skurrile Familientreffen.

Definitiv verantwortlich für die Probleme ist das Streaming-Zeitalter. Wer hört sich daheim eine Kompilation der Uraufführungen der vergangenen Monate an? Und welche Medikamente braucht er danach?

Ein entscheidender Faktor ist auch, dass sich das sogenannte Kapital nie wirklich für Neue Musik interessiert hat. Im Bereich der Bildenden Kunst ist es für Wirtschaftskapitäne megaschick, Zeitgenossen zu sammeln, Neue Musik jedoch wird gemieden wie vom Teufel das Weihwasser. Was auch an der selbst gewählten Abgrenzung der Künstler liegt. Viel Publikum? Pfui, Kommerz!

Selbstverständlich wird es auch in Zukunft zeitgenössisches E-Musik-Schaffen geben. Aber wie hört sich Neue Musik 4.0 an? Welche Rolle spielen Computer? Wie kann man Klangerlebnisse erweitern? (Laut Hartberger etwa durch Alkohol.) Wie sehen, hören, fühlen sich Konzerte in Zukunft generell an? Darauf gilt es Antworten zu suchen, statt die Neue Musik durch ewig gleiche Da-Capo-Projekte zum Altmodischsten überhaupt zu machen.

An der Staatsoper kommen übrigens bald ein paar Uraufführungen heraus – ein untrügliches Zeichen für die Richtigkeit von Hartbergers These.gert.korentschnig