„Klimt – Warhol“: Eine Ausstellung wie ein Bilderbuch zum Durchblättern

Beliebt in der Kunst-Community sind außerdem René Magrittes surrealistische Werke „L’Empire des Lumières“ und „L’Hirondelle du Faubourg“ (1964). Klassische Moderne mit Werken von Ernst Ludwig Kirchner und Emil Nolde, Surrealismus, Pop Art, Arte Povera, Zeitgenössisches … Die Ausstellung „Klimt – Warhol“ will „zum Schauen und Vergleichen, zum Nachdenken und zur Diskussion“ anregen – in einem Display von Markus Schinwald, das mit Trennwänden, Bemalungen, Vorhängen u. a. die Anmutung von Wohnräumen suggeriert. „Schließlich hängen hier die Bilder einer Dame, die mit diesen Kunstwerken bis zu ihrem Tod 2022 gelebt hat“, so Direktorin Agnes Husslein-Arco. „Und diesen Gedanken spürt man.“

Manches mag man als Besucher schon kennen, erscheint jetzt aber in neuer, ungewohnter Konstellation. Und so kann man jetzt im Heidi Horten Museum Klimt mit Magritte und Klee neben „Jeune femme à la fenetre“ von Henri Matisse sehen, wie Warhols „Group of Five Campbell’s Soup Cans“ oder „Nine Multicolored Marilyns“ mit der klassischen Moderne korrespondiert, Maurizio Cattelan mit Lucio Fontana, oder „Dry Run“ von Robert Rauschenberg mit Mark Rothkos „Composition“ in intensivem Rot und Gerhard Richters „Schneelandschaft“ – alles im Dialog, in einem spannenden Miteinander.