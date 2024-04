Klima Biennale Wien: Alle zwei Jahre Hauptstadt des Waldviertels

Kunst im Wald

Das Saliera-Projekt ist Teil der Ausstellung „Into the Woods“ im Kunst Haus Wien, einem der beiden künstlerischen Hauptbeiträge des auf 100 Tage angelegten Kulturfestivals. Der Fokus des Events reicht aber weiter, umfasst Vermittlungsangebote, Partnerinstitutionen und sogar ein „Aktivismus Camp“, das u. a. auch Klimaklebern einen sanktionierten Rahmen zum Austausch bieten will.

Die Stadt Wien stellt sich mit viel Elan (und 1,5 Millionen Euro Förderbudget) hinter die Veranstaltung, die auch als ökologische Signalfahne für den Standort („Wir tun was!“) fungiert. Kunst ist schließlich sichtbarer als die sanfte Sanierung von Gebäuden oder die Umstellung eines Fuhrparks – allerdings schreckt sie meist vor plakativen Botschaften zurück.

Die Schau „Into the Woods“, die konkret den Wald in den Blick nimmt, markiert ein Ende im Spektrum der Auseinandersetzung: Künstlerinnen und Künstler widmen sich hier Monokulturen, Waldbränden oder Konflikten in der Landnutzung und generieren Bilder, die doch viel mehr sind als bloße Problemillustration. Der inhaltliche Hintergrund wird davon getrennt auf grünen Wandtafeln mitgeliefert.